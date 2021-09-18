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Şimdiden 4 ülke sıraya girdi! Teslimatlar bu yıl başlıyor, seri üretim...
Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticilerinden Nurol Makina tarafından geliştirilen ve kısa sürede ihracat sözleşmeleri imzalanan Yörük 4x4'ün teslimatına bu yıl başlanacak.
Nurol Makina Genel Müdür Yardımcısı Anıl Karel: "Sözleşme imzaladığımız şu anda dört ülke var. Bu yıl içinde teslimatlara başlayacağız. Pikap için gerekli hazırlıkları tamamlayıp, gelecek yıl seri üretimine başlamayı hedefliyoruz"