Şimdi de oraya sıçradı! Hayvanat bahçesinde koronavirüs alarmı

ABD'nin Kentucky eyaletine bağlı Louisville Hayvanat Bahçesi'ndeki Neecee, Kimti ve Meru adlı kar leoparları, önlem almasına rağmen "kuru öksürük" ve "hırıltı" gibi koronavirüs semptomları gösterdiler. Yapılan testlerin ardından Neecee isimli kar leoparının test sonucu pozitif çıktı. Diğer iki kar leoparı için yapılan testlerin sonuçları bekleniyor.

ABD'nin Kentucky eyaletine bağlı Louisville Hayvanat Bahçesi'ndeki Neecee, Kimti ve Meru adlı kar leoparları, önlem almasına rağmen "kuru öksürük" ve "hırıltı" gibi koronavirüs semptomları gösterdiler.

Hürriyet'te yer alan habere göre: Yapılan testlerin ardından Neecee isimli kar leoparının test sonucu pozitif çıktı. Diğer iki kar leoparı için yapılan testlerin sonuçları beklenirken, veterinerler, leoparların hastalığı asemptomatik bir bakıcıdan bulaştığını iddia ettiler.

Hayvanat bahçesinin veterinerleri, leoparlardan test için boğaz ve burun sürüntüsü almak yerine testi dışkı örneklerini kullanarak yaptılar. Louisville Hayvanat Bahçesi Müdürü John Wakczak, semptomlarının "çok hafif" olduğunu söyledi ve "Üç kar leoparının da iyileşmesini bekliyoruz" dedi.

Veterinerler, leoparların hastalığı asemptomatik bir bakıcıdan bulaştığı iddia ettiler. Neecee'nin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından hayvanat bahçesi yönetimi teyakkuza geçti.

Hastalığın diğer hayvanlara da bulaşmasından korkuluyor.

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