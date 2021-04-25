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Şimal saçlarını kazıdığı anları paylaştı!

Şimal saçlarını kazıdığı anları paylaştı! Geçtiğimiz haftalarda meme kanserine yakalandığını açıklayan şarkıcı Şimal, saçlarını kazıdığı anı takipçileriyle paylaştı.
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