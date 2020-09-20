Silivri'de silahlı saldırı! 2 kişi ağır yaralandı

Silivri Yeni Mahalle’de bir kişi, eski eşine ve yanındaki erkek şahsa yönelik silahlı saldırıda bulundu. Saldırıda kadın ve yanındaki kişi ağır şekilde yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Dehşet saçan saldırganın olayın ardından polise teslim olduğu öğrenildi.