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Silivri'de silahlı saldırı! 2 kişi ağır yaralandı

İHA |  20 Eylül 2020 Pazar - 17:48 | Son Güncelleme : 20 09 2020 - 17:50

İstanbul Silivri Yeni Mahalle’de bir kişi, eski eşine ve yanındaki erkek şahsa yönelik silahlı saldırıda bulundu.


Silivri Yeni Mahalle’de bir kişi, eski eşine ve yanındaki erkek şahsa yönelik silahlı saldırıda bulundu. Saldırıda kadın ve yanındaki kişi ağır şekilde yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Dehşet saçan saldırganın olayın ardından polise teslim olduğu öğrenildi.

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Silivri son dakika silahlı saldırı
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