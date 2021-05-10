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Silivri'de kereste fabrikasında yangın

Uğur Samet AVCI / İSTANBUL,(DHA)  |  10 Mayıs 2021 Pazartesi - 7:13 | Son Güncelleme : 10 05 2021 - 7:13

Silivri'de kereste fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Olay, saat 01.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi, Doktor Cemal Kozanoğlu Sokak'taki kereste fabrikasında yaşandı. İmalathane bölümünde dumanların çıktığını gören çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen İBB, Silivri ve Büyükçekmece itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, diğer bölümlere sıçramadan söndürdü. Çıkan yangında fabrikanın imalathane bölümü kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 
 
 

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