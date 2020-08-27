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Silivri'de feci olay! 5.kattan düşen yaşlı adam öldü

DHA |  27 Ağustos 2020 Perşembe - 16:38 | Son Güncelleme : 27 08 2020 - 16:38

İstanbul Silivri'de 5. kattaki evinin balkonundan düşen 77 yaşındaki Günay Yalın hayatını kaybetti.


Olay, 14.30 sıralarında Yeni Mahallede apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre buradaki apartmanın 5. katında oturan 77 yaşındaki Günay Yalın bilinmeyen bir nedenle balkondan düştü. İhbar üzerine yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
 
Sağlık ekipleri yaptıkları ilk  müdahalede yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerinde şerit çekerek güvenlik önlemleri aldı. Nöbetçi savcılığının incelemesinin ardından yaşlı adamın cansız bedeni Adlı Tıp Kurumu'na sevk edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
 

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Silivri İstanbul feci olay
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