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Silivri'de fabrika yangını

05 Eylül 2021 Pazar - 9:25 | Son Güncelleme : 05 09 2021 - 9:26

Silivri Çanta Mahallesi'nde bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.


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