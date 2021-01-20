Silinmiş olan Bağkur prim günleri nasıl ihya edilir, ihyadan kimler yararlanabilir?

Çalışma hayatı içerinde olan milyonlarca vatandaş, hakları konusunda pek soruya yanıt arıyor. Önceki dönemlere ait Bağ Kur prim borcu bulunan kişilerin bu borçlarının sıfırlanması veya yapılandırılması olarak tanımlanan Bağkur prim günleri ihyası da merak edilen bu soruların başında yer alıyor. Silinen Bağkur günleri nasıl ihya edilir, ihya edilecek mi? sorusunun yanıtı merak ediliyor.

Silinmiş olan Bağkur prim günleri ihya edilir mi? Silinen Bağ Kur günlerinin ihyası, çıkarılan 7256 sayılı kanun kapsamında mümkündür. Bağ Kur borçlarının silinmesiyle birlikte dondurulan hizmet sürelerinin yeniden aktif hale getirilebilmesi için vatandaşın ihya işlemi gerçekleştirme hakkı vardır. Eğer, borçların silindiği döneme ait hizmet süreleri ihya edilmezse emeklilik süresine bu dönemler dahil edilmiyor. 60 aydan fazla prim borcu olup bu borcu silinen ya da borç dönemlerine ait hizmet süresini canlandırma imkânı kazanan kişiler eğer yasada belirtilen şartları taşımazlarsa Bağkur ihya işlemlerine başvuru yapamıyor. Borç sildirme ve ihya yaptıracak kişilerin yasada belirtilen şekilde başvurularını yapmaları gerekiyor. Peki, silinmiş olan Bağkur prim günleri nasıl ihya edilir?

Silinmiş olan Bağkur prim günleri nasıl ihya edilir?

Bağkur primleri dondurulmuş kişilere 7256 sayılı kanun gereği ihya etme imkanı getirilmiştir. Ancak hiç tescili olmayan veya tamamen tescili silinmiş sürelerin ihyası mümkün değildir. Bağlı bulunduğunuz kuruma müracaat ederek belirtilen hizmet sürelerinizin dondurulmuş süreler kapsamında olup olmadığını öğrenin. Ayrıca kurumdan ihya hakkınız mevcutsa ne kadarlık ödeme yapacağınızı da hesaplattırabilirsiniz.

İhya talebine ilişkin başvuru formuna aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/EkGoster/168311

Silinen Bağ Kur Borcunu kimler ihya edebilir?

Bağ Kur ihyasından yararlanmak için öncelikle yasada belirlenen şartları taşımak gerekiyor. Bağ Kur ihyası için çıkarılan yasa sadece Bağ Kur borçları için geçerlidir. Bağ Kur ihya yasasından yararlanabilmek için kişilerin kendi adına çalışıyor olmaları ve Bağ Kur sigortası kapsamında olması gerekiyor. İsteğe bağlı sigortalılarda ya da diğer sigorta kapsamında sayılan kişilerin bu haktan yararlanamıyor.

Muhtarlık hizmeti yürüten kişiler

Tarımda kendi adına faaliyet gösterenler

Bağımsız olarak kendi adına çalışanlar

Zorunlu Bağ Kur kapsamında sayılanlar

Bağ Kur ihya ve prim borcu sildirme işlemlerinden faydalanabilmektedirler.

İhya borcu hesaplanırken ihya edilmek istenen dönemlerden bağımsız olarak prim borcu güncel tutarlara göre hesaplanır.