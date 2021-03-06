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Şili'de hükümet karşıtı gösterilerde 35 kişi gözaltına alındı

AA |  06 Mart 2021 Cumartesi - 7:30 | Son Güncelleme : 06 03 2021 - 7:30

Şili'de düzenlenen ve yer yer şiddet olaylarının yaşandığı hükümet karşıtı gösterilerde 35 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.


Şili basınında çıkan habere göre, başkent Santiago'da 2 yıldır zaman  zaman şiddetlenen hükümet karşıtı gösterilerde protestocuların başlıca toplanma  yeri olan İtalya Meydanı olarak da adlandırılan Baquedano Meydanı'nda yüzlerce  kişi Devlet Başkanı Sebastian Pinera hükümetini protesto etti.
 
Şili saatiyle öğleden sonra başlayan gösteriler akşam saatlerinde  şiddet olaylarına dönüşerek, güvenlik güçleri ile göstericiler arasında  çatışmalar yaşandı. Göstericiler, meydandaki Şilili asker ve siyaset adamı  General Manuel Baquedano'nun heykelini ateşe verdi.
 
Şili'de genellikle toplumsal olaylara müdahale eden güven gücü birimi  Carabineros'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, gösterilerde polisin  ulaşımı tıkayan göstericilere müdahale ettiği belirtilerek, 35 kişinin gözaltına  alındığı açıklandı.
 
Paraguay'da sağlık sistemindeki aksaklık hükümet karşıtı  protestolara neden oldu
Paraguay'da yoğun bakımda olan Kovid-19 hastaları için gerekli ilaç ve  ekipman eksikliği sebebiyle başlayan protestolar, Devlet Başkanı Mario Abdo  Benitez karşıtı protestolara dönüştü.
Ülke basınında çıkan haberde, hükümetin yeni tip koronavirüs  (Kovid-19) salgınını iyi yönetemediği gerekçesiyle başkent Asuncion'da gösteriler  düzenlendi.
 
Pasif olarak başlayan gösteriler, akşam saatlerinde şiddet olaylarına  dönüştü. Güvenlik güçleri, ateş yakan, barikat kuran ve kendisine sert cisimler  atan protestoculara göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi ile müdahale etti.
 
  Gösteriler, polisin beyaz bir bez sallayıp, gösterilerin pasif bir  şekilde devam etmesi üzere protestocularla anlaşmasının ardından yatıştı.  Gösterilerde ilk belirlemelere göre 5 kişinin hafif yaralandığı açıklandı.
 
Ülkede Kovid-19 krizini iyi yönetemediği ve Kovid-19 aşısı alımında  geciktiği için eleştirilerin odağında bulunan Sağlık Bakanı Julio Mazzoleni 5  Mart'ta istifa etmişti.
 
Rusya'nın Kovid-19'a karşı geliştirdiği Sputnik V aşısından 1 milyon  doz almak üzere anlaşmaya varan Paraguay'a 17 Şubat'ta 4 bin doz Sputnik V aşısı  getirilmişti.
 
Paraguay'ın, Dünya Sağlık Örgütünün düşük ve orta gelirli ülkelerin  aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim  Programı (COVAX) kapsamında alması gereken 4,3 milyon doz Kovid-19 aşısının  ülkeye ne zaman getirileceği belli değil.
 
Yaklaşık 7 milyon nüfuslu Paraguay'da 3 bin 278 kişinin ölümüne sebep  olan Kovid-19, bugüne kadar 165 bin 811 kişide görüldü.
 

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