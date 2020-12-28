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Şili'de 6.8 büyüklüğünde deprem!

28 Aralık 2020 Pazartesi - 1:11 | Son Güncelleme : 28 12 2020 - 1:11

Şili'deki Los Lagos açıklarında 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Şili'deki Los Lagos açıklarında 6.8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini söyledi.
 
EMSC, depremin yerin 10 km (6.21 mil) altında gerçekleştiğini bildirdi.

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Şili Los Lagos deprem
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