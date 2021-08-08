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Şile sahillerinde denize girmek yasaklandı

AA |  08 Ağustos 2021 Pazar - 10:11 | Son Güncelleme : 08 08 2021 - 10:11

Şile Kaymakamlığı, yoğun dalga ve akıntı nedeniyle vatandaşların can emniyetini korumak amacıyla ilçe sahillerinde saat 09.00 itibarıyla gün boyu denize girmenin yasaklandığını duyurdu.


Şile sahillerinde yoğun dalga ve akıntı nedeniyle denize girmek  yasaklandı. Şile Kaymakamlığı'ndan apılan açıklamada, ilçeye ait meteorolojik hava deniz  tahmin raporlarına göre, bugün rüzgarın kuzey (yıldız) ve kuzeydoğudan (poyraz)  3-5 şiddetinde, dalga yüksekliğinin 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre ve havanın  sağanak yağışlı olacağı belirtildi.
 
 Sahillerde can ve mal kayıplarının önlenmesi için hava deniz raporları  doğrultusunda alınan gerekli önlemlerin, vatandaşların duyarlı yaklaşım ve  destekleriyle etkin şekilde uygulandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Şile Sahil Güvenlik Komutanlığı ve ilgili kurumlarımızdan  sahillerimizdeki hava deniz durumuna ilişkin aldığımız anlık bilgilere göre;  ilçemiz plajlarında dalga yüksekliğinin hali hazırda 2 ila 2,5 metre olduğu  bildirilmiştir. Kaymakamlığımızca 8 Ağustos Pazar saat 09.00 itibarıyla gün boyu  ilçemiz sahillerindeki yoğun dalga ve akıntı nedeniyle vatandaşlarımızın can ve  mal emniyetini korumak amacıyla denize girmek yasaklanmıştır."
 

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Şile sahil denize girmek yasak
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