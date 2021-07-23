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Şile'den bir acı haber daha! Kayıp gencin cansız bedenine ulaşıldı

DHA |  23 Temmuz 2021 Cuma - 11:12 | Son Güncelleme : 23 07 2021 - 11:12

Şile'de denizde kaybolan 5 kişiden biri kurtarılmış, birinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Kaybolan 14 yaşındaki bir gencin daha cansız bedenine ulaşıldı. 2 kişi için ise arama çalışmaları devam ediyor.


Dün sabah saatlerinde Şile'de denize giren 5 kişi dalgalara kapılarak gözden kaybolmuştu. Şile Kaymakamlığı'nın açıklamasına göre dün 1 kişi kurtarıldı, bir kişininse cansız bedenine ulaşıldı. Bu sabah saatlerinde Kızılcaköy plajından denize girerek kaybolan 14 yaşındaki A.A'nın cansız bedenine ulaşıldı. 
 
 
 
2 KİŞİNİN ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR 
 
 
Dün gece ara verilen arama çalışmalarına sabahın ilk ışıklarıyla tekrar başlandı. Arama çalışmalarına sahil güvenlik ekipleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, dalgıçlar ve cankurtaran ekipleri katıldı, aramalara sahil güvenlik ekipleri havadan destek verdi, çok sayıda ambulans hazır bekletildi. Yaşları 17 ile 19 arasında değişen kaybolan gençlerin ailelerinin sahildeki bekleyişleri sürüyor.  
 
 
"DÜN GECEDEN BERİ BURADA BEKLİYORUZ" 
 
17 yaşındaki Bedirhan Mengi'nin İzmir'den gelen dayısı Ethem Mintaş "Dün geceden beri burada bekliyoruz, perişan durumdayız. Dün sabah haberi alınca İzmir'den geldik" diye konuştu.  
 
 
"ÇARESİZCE BEKLİYORUZ" 
 
17 yaşındaki kayıp gencin diğer dayısı İbrahim Mintaş "Dün 07.30 sıralarında girmişler, gözden kaybolmuşlar, biz dün akşam 7'de geldik, gecede buradaydık. Çaresizce bekliyoruz" dedi. 
 
 
 

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