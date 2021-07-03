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Şile'de yağmur! Dereler taştı, mahalle sular altında kaldı

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL (DHA) |  03 Temmuz 2021 Cumartesi - 14:53 | Son Güncelleme : 03 07 2021 - 14:53

Şile'de yağmur sonrası dereler taştı. Çavuşbaşı Mahallesi'nde evler sular altında kaldı. Sel sularının tahliyesi için çalışma başlatıldı. Su basan mahalle havadan görüntülendi.


Meteoroloji şiddetli yağış uyarısı yapmıştı. Sağanak bugün etkisini gösterdi. Şile'de yağmur sonrası dereler taştı.
 
Çavuşbaşı Mahallesi'nde evler sular altında kaldı. Sel sularının tahliyesi için çalışma başlatıldı. Su basan mahalle havadan görüntülendi.
 

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