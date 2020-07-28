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Şile'de Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı

Şile'de, cadde üzerinde bir işyerinin kapısına asılan Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı.

Şile'de Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı Olay, önceki gün saat 03.00 sıralarında Üsküdar Caddesi üzerinde meydana geldi.
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