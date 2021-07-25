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Şile'de pazar günü boyunca denize girmek yasaklandı!

AA |  25 Temmuz 2021 Pazar - 0:29 | Son Güncelleme : 25 07 2021 - 0:29

Şile Kaymakamlığı, yoğun dalga ve akıntı nedeniyle 25 Temmuz Pazar günü ilçe sahillerinde gün boyu denize girmenin yasaklandığını duyurdu.


Şile Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, bölgede kuzeydoğudan  esen 3-5 şiddetinde rüzgar ve 1 ila 2 metre yüksekliğinde dalga ve hortum  gözlendiği belirtildi.
 
Alınan önlemler ve vatandaşların duyarlı yaklaşımları sayesinde şu ana  kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığının ifade edildiği açıklamada, şunlar  kaydedildi:
 
"Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava/deniz raporlarıyla 25 Temmuz 2021  Pazar günü erken saatlerden itibaren gün boyunca rüzgar, kuzeydoğudan 3-5  şiddetinde yer yer 6 şiddetinde,dalga yüksekliği 1 ila 2,5 metre ve sağanak  yağış tahmini bildirilmiştir. Şile Sahil Güvenlik Komutanlığı ve ilgili  kurumlarımızdan aldığımız anlık bilgilere göre ilçemiz plajlarında dalga  yüksekliğinin hali hazırda 1 ila 2,5 metre arasında olduğu tespit edilmiştir.  Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporları ve bölgedeki hava/deniz  durumunun değerlendirilmesi neticesinde kaymakamlığımızca 25 Temmuz 2021 Pazar  günü, ilçemiz sahillerindeki yoğun dalga ve akıntı nedeniyle vatandaşlarımızın  can emniyetini korumak amacıyla gün boyu denize girmek yasaklanmıştır."
 

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Şile Kaymakamlığı akıntı deniz
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