Şile’de denize girmek yasaklandı mı? Şile'de denize girmek bugün de yasak mı (23.07.2021)?

Şile'de sabah saatlerinde denize girdikten bir süre sonra dalgalara kapılarak gözden kaybolan 3 kişiden 1'inin cansız bedeni bulundu. Can kayıplarının ardından Şile’de denize girmek yasaklanmıştı. Vatandaşlar denize girme yasağının devam edip etmediğini merak ediliyor. Peki, bugün de Şile’de denize girmek yasak mı?

Şile Ayazma Plajı'nda saat 07.30 sıralarında denize giren 3 kişi dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Olay yerine arama kurtarma timi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cankurtaran ekipleri yoğun dalgalar nedeniyle vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyardı. Plajın etrafına şerit çekilerek vatandaşlar deniz kenarından uzaklaştırıldı. Kaybolan 3 kişiden 1'inin cesedine ulaşılırken, Suriyeli olduğu öğrenilen kişi hastanenin morguna kaldırıldı. Diğer 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

ŞİLE’DE DENİZE GİRMEK YASAK MI?

Şile'de sahillerdeki yoğun dalga ve akıntı nedeniyle vatandaşların can emniyetini sağlamak için bugün de gün boyu denize girmek yasaklandı.

Şile Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava ve deniz raporlarından alınan bilgiye göre ilçede 23 Temmuz Cuma günü rüzgarların Kuzey Doğudan 3-5 şiddetinde, dalga yüksekliğinin ise 1 ila 2 metre olacağının tahmin edildiği ifade edildi.

Açıklamada, ilçe sahillerinde yoğun dalga ve akıntı nedeniyle vatandaşların can emniyetini sağlamak üzere 23 Temmuz Cuma tarihinde gün boyu denize girmenin yasaklandığı belirtildi.

Öte yandan Şile ilçesi Ayazma ve Kızılcaköy Plajı'nda serinlemek için denize giren 2'si yabancı uyruklu 5 kişi, bir anda dalgalara kapılıp gözden kaybolmuştu.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekiplerin yaptığı çalışmada, 1 kişi kurtarılırken, 1 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.



Kayıp 3 kişiyi arama çalışmalarına ise havanın kararması üzerine ara verilmişti.



Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, denize girmenin yasaklandığı duyurulmuştu.