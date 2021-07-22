Şile’de denize girmek yasak mı 2021, Şile'de denize giriliyor mu?

Şile’de denize girmek yasak mı 2021? İstanbul Şile'de, şiddetli rüzgar ve dalgadan dolayı denize giren 1 kişi boğuldu, 2 kişi kayboldu. Kaybolan kişileri arama çalışmaları sürerken, denize girmek yasaklandı.

Kurban Bayramı nedeniyle vatandaşlar, tatil beldelerine ve memleketlerine akın ederken Bayram tatilini değerlendirmek isteyip İstanbul'da kalanlar tatili değerlendirmek için Şile'ye gitti. İstanbullular, plajları doldurdu ancak boğulma vakaları peş peşe geldi.

Şile’de denize girmek yasaklandı mı?

Şile Kaymakamlığı tarafından ilçe sınırları içinde havanın rüzgarlı ve denizin dalgalı olması nedeniyle denize girmek yasaklandı.

Şile sahilinde, rüzgarın etkisiyle oluşan yoğun dalgalar nedeniyle denize girilen noktalardaki güvenlik tedbirleri artırıldı.

3 kişi dalgalara kapıldı

Şile Ayazma Plajı'nda 07.30 sıralarında denize giren 3 kişi dalgalara kapılarak gözden kayboldu.

Olay yerine arama kurtarma timi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı İle jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Cankurtaran ekipleri, yoğun dalgalar nedeniyle vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyardı. Plajın etrafına şerit çekilerek vatandaşlar deniz kenarından uzaklaştırıldı.

2 kayıp, 2 ölü

Ayazma Plajı'nda kayıp 3 kişiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı. Kızılcaköy Plajı'nda da 1 kişi hayatını kaybetti. 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.