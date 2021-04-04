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Şilan Makal-Şener Özbayraklı çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

Bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan Şilan Makal-Şener Özbayraklı çifti, geçtiğimiz günlerde doktora gitti. Çift,bebeklerinin cinsiyetini öğrendi.

Şilan Makal-Şener Özbayraklı çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu Şilan Makal, 'Yeni Gelin' dizisinde canlandırdığı 'Dilan' karakteriyle adından söz ettirmişti. 28 yaşındaki oyuncu, uzun süre aşk yaşadığı, kendisinden üç yaş büyük futbolcu Şener Özbayraklı ile Mayıs 2020'de hayatını birleştirmişti.
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