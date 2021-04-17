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Şilan Makal hamilelik pozlarını ilk kez paylaştı
Geçtiğimiz yıl pandemi tedbirleri nedeniyle aile arasında sade bir nikahla futbolcu Şener Özbayraklı ile evlenen Şilan Makal, anne olmak için gün sayıyor. Hamileliği konusunda sessiz kalmayı tercih eden oyuncu, karnı burnunda pozlarını ilk kez takipçileriyle paylaştı.
Rol aldığı 'Yeni Gelin' dizisindeki 'Dilan' karakteriyle şöhreti yakalayan 28 yaşındaki Şilan Makal, şimdilerde Galatasaraylı futbolcu Şener Özbayraklı ile bebeklerini kucaklarına almayı bekliyor.