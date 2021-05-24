Şilan Makal'dan karnı burnunda pozlar!

Altı aylık hamile olan ünlü oyuncu Şilan Makal, anne olacak olmanın heyecanını yaşıyor. Bebeğini kucağına almak için gün sayan Makal, futbolcu eşi Şener Özbayraklı ile birlikte mavi tura çıktı.

Oyuncu Şilan Makal, futbolcu Şener Özbayraklı ile geçtiğimiz yıl mayıs ayında nikah masasına oturmuştu. Mutlu bir evlilik sürdüren ikili, bebeklerine kavuşmak için geri sayıma başladı.

Yaklaşık altı aylık hamile olan ve anne olmak için gün sayan Makal, tatil sezonunu da açtı. Eşiyle birlikte mavi tura çıkan güzel oyuncu, pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

HEYECANLI BEKLEYİŞ

Son olarak kırmızı elbisesi ile birlikte objektif karşısına geçen oyuncu, bebeklerini kucaklarına almak için heyecanla beklediklerini de ifade etti. Makal'ın paylaşımları kısa sürede 15 binden fazla beğeni ve yorum aldı.