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Şilan Makal anne oluyor! Üç aylık hamile...

18 Şubat 2021 Perşembe - 14:22 | Son Güncelleme : 18 02 2021 - 14:22

Geçtiğimiz mayıs ayında koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle aile arasında sade bir düğünle evlenen oyuncu Şilan Makal ile Galatasaraylı futbolcu Şener Özbayraklı, bebek bekliyor.


Şilan Makal, 'Yeni Gelin' dizisinde canlandırdığı 'Dilan' karakteriyle adından söz ettirmişti. 28 yaşındaki oyuncu, uzun süre aşk yaşadığı kendisinden üç yaş büyük futbolcu ile Mayıs 20250'de hayatını birleştirmişti. Üç aylık hamile olan Şilan Makal, müjdeli haberi alır almaz mutluluğunu Galatasaray forması giyen eşi Şener Özbayraklı'yla paylaştı.
 
Hürriyet'in haberine göre; nazardan çok korkan çiftin, bu çok özel bilgiyi sadece ailelerine söyledikleri ve yakın çevresine dahi duyurmadıkları öğrenildi.Dört yıl aşk yaşadıktan sonra dokuz ay önce dünyaevine giren ünlü çift, şimdilerde bebeklerinin cinsiyetini öğrenmek için gün sayıyor.
 
 
"BİR SÜRE DAHA YOKUM"
 
Geçtiğimiz aylarda Zorlu AVM'den görüntülenen oyuncu, "Zor bir süreçten geçiyoruz. Bu hastalığın gerçekten şakası yok. O yüzden bir süre daha ekranlardan uzak kalacağım" demişti.Yakın bir arkadaşı ile birlikte alışverişe çıkan 28 yaşındaki Şilan Makal, makyajsız doğal güzelliği ile dikkat çekmişti.
 
 
 

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