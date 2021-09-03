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Şilan Makal 28 yaşına bastı: En güzel hediyem!
Yaklaşık iki hafta önce bebeğini kucağına alan ve ilk kez anne olmanın sevincini yaşayan oyuncu Şilan Makal, 28'inci yaşına girdi. Evinin bahçesinde pasta üfleyen Makal, oğluyla verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu.
Geçtiğimiz yıl nikah masasına oturan oyuncu Şilan Makal ile futbolcu Şener Özbayraklı, 14 gün önce oğullarını kucaklarına alarak, ilk kez anne-baba olma duygusunu yaşamıştı.
Geçtiğimiz yıl nikah masasına oturan oyuncu Şilan Makal ile futbolcu Şener Özbayraklı, 14 gün önce oğullarını kucaklarına alarak, ilk kez anne-baba olma duygusunu yaşamıştı.