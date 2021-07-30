Silahlı saldırıya uğramıştı! Onur Seyit Yaran'ın korunma talebi reddedildi

'Best Model Of Turkey 2016' birincisi oyuncu Onur Seyit Yaran, 22 Eylül 2020 tarihinde, kendisini silahla yaralayan ve ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldıktan sonra tahliye edilen Serhat Okuducu’dan korunmak için mahkemeye başvurdu.

Olay, Nişantaşı Ihlamur Yolu Sokak'ta 22 Eylül 2020'de saat 18.45 sıralarında meydana gelmişti. Dizi oyuncusu Onur Seyit Yaran ve iki arkadaşı arasında sokakta yürüdükleri sırada tartışma çıkmıştı. Tartışmanın ardından şüpheli Serhat O., Onur Seyit Yaran'a ateş ederek omzundan yaralamıştı. Saldırı anı güvenlik kamerasına da saniye saniye yansımıştı.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Yaran, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldıktan sonra tahliye edilen Serhat Okuducu’dan korunmak için mahkemeye başvurdu.

Mahkeme, taraflar arasında aile bağının olmadığı ve tek taraflı ısrarlı takibin bulunmadığı gerekçesiyle Yaran’ın korunma talebini reddetti. Okuducu’nun sosyal medyada “Yarım bıraktığım işi tamamlamaya geleceğim” şeklinde paylaşımlar yaptığını söyleyen Yaran, karara itiraz etti.