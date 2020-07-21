21 Temmuz 2020 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 120.349 0.90 EURO 7,8600 0.12
USD 6,8590 0.01 ALTIN 402,110 0.36
CANLI BORSA
TÜMÜ

Silahlı drone Songar'a "Yerli Malı Belgesi"

AA |  21 Temmuz 2020 Salı - 12:32 | Son Güncelleme : 21 07 2020 - 12:32

Türkiye'nin ilk milli silahlı drone sistemi Songar, yüzde 83,42'lik yerlilik oranıyla "Yerli Malı Belgesi" aldı.


AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, askeri kara araçları  elektroniği, otonom mikro, mini ve orta sınıf insansız hava araçları (İHA),  elektro-optik, sınır güvenliği, yapay zeka ve büyük veri alanlarında sistem, alt  sistem, donanım ve yazılım geliştiren ASİSGUARD'ın, Türkiye'nin ilk silahlı milli  drone sistemi olarak geliştirdiği Songar, yüksek teknoloji düzeyinde yüzde  83,42'lik yerli katkı oranıyla "Yerli Malı Belgesi" almayı başardı.
 
Otomatik makineli tüfekten sonra, bomba atar da entegre edilen, mesafe  ve balistik ölçüm, nişangah, anons sistemi gibi yetenekleri geliştirilen Songar,  Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçleri tarafından operasyonel olarak  kullanılıyor.
 
"Yerliliği artırmayı ve yenilikçi ürünleri hedefliyoruz"
ASİSGUARD Genel Müdürü Ayhan Sunar, AA muhabirine, yeni yetenek ve  donanım kazandırarak geliştirdikleri Songar'ın, Türkiye'nin savunma sanayisinde  yerlilik ve millilik hedefine önemli bir katkı sunmasından büyük mutluluk  duyduklarını söyledi. Sunar, şu değerlendirmede bulundu:
"Ülkemizin, Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçlerimizin  ihtiyaçlarını, milli teknolojiler ve yerli imkanlarla karşılamak ve savunma  ihracatını artırmak üzere savunma sanayisi ekosistemini güçlendirmek yolunda  koyduğu hedeflere, yüksek teknoloji ürünümüz Songar ile katkı sunmaktan gurur  duyuyoruz. Milli teknoloji hamlesi kapsamında ASİSGUARD olarak teknoloji ve Ar-Ge  yatırımlarımız devam ediyor. Hem mevcut sistemlerimizde yerlilik oranını  artırmayı hem de yüksek mühendislik kapasitemizle yenilikçi ürünler geliştirmeyi  hedefliyoruz."
 
Önemli milli kabiliyet
Atış hassasiyetiyle asimetrik harbin önemli milli kabiliyetlerinden  biri olarak envantere giren Songar Silahlı Drone Sistemi, hedef bölgenin tespiti,  tehdidi etkisiz hale getirme, operasyon sonrası hasar tespiti ve gerçek zamanlı  görüntü aktarımı gibi birçok kritik görevi icra edebiliyor.
 
Tekli veya çoklu drone sistemiyle eş zamanlı görev yapabilen, otomatik  makineli tüfek ve bomba atar da entegre edilen Songar, ASİSGUARD tarafından özgün  olarak tasarlanan "Elektronik Nişangah ve Balistik Hesap Modülü" ile  geliştirilmeye devam ediliyor.
 
Songar'a ayrıca olası tehditlerin uyarılmasına yönelik anons sistemi  eklenmesi de hedefleniyor. Songar, ABD, İsrail, Çin, İngiltere gibi ülkelerden  pek çok yabancı yayın organınca "dünyanın ilk operasyonel silahlı drone sistemi"  olarak duyurulmuştu.

ETİKETLER

Silahlı drone drone songar
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.