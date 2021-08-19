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Silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi! İçişleri Bakanlığı duyurdu

DHA |  19 Ağustos 2021 Perşembe - 12:55 | Son Güncelleme : 19 08 2021 - 13:02

İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldi. Eren-7 Operasyonları kapsamında, Tunceli-Hozat ilçe Dağyurdu mahallesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince J-SİHA ile Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda, 1 bölücü örgüt mensubu silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.


İçişleri Bakanlığı’nca Tunceli’nin Hozat ilçesi kırsalında 1 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
 
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Eren-7 Operasyonları kapsamında, Tunceli’nin Hozat ilçesi Dağyurdu Mahallesi kırsalında jandarma komando ve jandarma özel harekat birlikleri tarafından jandarma silahlı insansız hava aracı ile hava kuvvetlerinin desteğinde operasyon düzenlendi. Operasyonda, 1 bölücü örgüt mensubu silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

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İçişleri Bakanlığı J-SİHA JÖH birlikleri
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