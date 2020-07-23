Silahı zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi öldüren Saliha'ya, 12,5 yıl hapis

Konya'nın Çumra ilçesinde yaşayan 8 yıllık evli Saliha Ö., 29 Ocak günü ilişkisi olduğu iddia edilen evli Sadık Akman'ı, İzzetbey Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi'ndeki tren garının tuvaletinde tabancayla vurdu. Akman, kaldırıldığı Çumra Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Saliha Ö. ise olay yerine gelen polise teslim oldu. 2 çocuk annesi Saliha Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

6 YIL ÖNCE TANIŞTI

Saliha Ö., emniyetteki ifadesinde, 6 yıl önce bir akrabasının ilişki yaşadığı Sadık Akman ile söz konusu kadının, kendisine ait cep telefonundan mesaj göndermesi üzerine tanıştıklarını anlattı. Evli ve çocuğu olan akrabasının, sevgilisiyle kaçacağını söylediğini, bu nedenle kendisinin Akman'ı aradığını ifade ederek, "Sadık'a akrabamdan ayrılmasını söyledim. Bu görüşmeden sonra akrabam, fotoğrafımı Sadık’a yollamış. Sadık beni aramaya başladı, benden hoşlandığını, beni istediğini söylüyordu. 'Hayır olmaz ben evliyim, eşim ve çocuğum var' diyordum. Bu süreç 8 ay devam etti. Bu sürede kendisi ile yüz yüze görüşmedim'' dedi.

'TUVALETTE SİLAH ZORUYLA CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİ'

Olay tarihinden 8 ay önce kendisine internet üzerinden küfürlü mesaj gönderip, tehditlerde bulunduğunu öne sürdüğü Akman ile çocuğunu tedavi için götürdüğü Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görüştüğünü kaydeden Saliha Ö., "Sadık, kocama ilişkimiz olduğunu söyleyerek beni tehdit etti. Daha sonra da yine internet üzerinden ve bana verdiği cep telefonuna mesajlarla tehditlere devam etti. Geçen yaz çocuğumu rehabilitasyon merkezine bıraktıktan sonra Sadık Akman ile olayın gerçekleştiği tuvalette görüştüm. Sadık, orada silahı ağzıma dayayıp, ilişkiye girdi. Bundan sonra da her hafta çarşamba beni bu tuvalete çağırarak, zorla ilişkiye girmeye başladı. Bu şekilde 3 kez ilişkiye girdim. Bu ilişkilerin birinde boğazıma bıçak dayadı. Birinde ise silahı kafamı dayayarak, tecavüz etti. Her seferinde Sadık’ın yanına ilişkinin bitmesi ve peşimi bırakması için konuşmak ve telefonunu geri vermek amacıyla gidiyordum. Ama o zorla ilişkiye giriyordu'' diye konuştu.

12,5 YIL HAPİS CEZASI