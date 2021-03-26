26 Mart 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.387 -0.56 EURO 9,4840 1.37
USD 8,0270 1.10 ALTIN 445,710 1.19
CANLI BORSA
TÜMÜ

Silah ve çığlık sesini duyan polisi aradı! Evde alıkonuldular, yaralılar var

Emrah KIZIL-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,(DHA) |  26 Mart 2021 Cuma - 12:51 | Son Güncelleme : 26 03 2021 - 12:51

Diyarbakır'da, polis özel harekat ekiplerince bir evde alıkonulanları kurtarılmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 2'si yaralı, 5 kişi evden çıkarıldı.


Olay, sabah saatlerinde merkez Yenişehir ilçesindeki Üçkuyular Mahallesi'nde meydana geldi. Bir evde silah ve çığlık sesini duyan çevredekiler polise ihbarda bulundu.
 
Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, evde alıkonanların olduğunu belirledi. Bunun üzerine polis özel harekat ekipleri eve girmek için hazırlık yaptı.
 
Evin bulunduğu sokakta alınan güvenlik önlemlerinin ardından polis özel harekat ekipleri eve operasyon düzenledi. Operasyonun ardından evden 2'si yaralı 5 kişi çıkarıldı. Yaralılar, olay yerinde bekletilen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastane götürüldü. 
 
17106ba127e76c251102ed411664952a.jpg (600×400)
 
Polis ekiplerinin olayın meydana geldiği evde incelemeleri sürüyor.
 
7731d540be0c4e96af6853f12ad372b0.jpg (600×400)
 
34d14f36931896aa7560fbb43388a9eb.jpg (600×400)
 
0dbb1d4e54b813282258916c77db88cc.jpg (600×400)
 
3b0634056ea95d6477ae8d547ea2c387.jpg (600×400)
 
 

ETİKETLER

Diyarbakır Diyarbakır rehine polis özel harekat
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.