Silah kaçakçılarına drone'lu operasyon! Çok sayıda gözaltı var

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığına yönelik yürüttüğü istihbarat çalışmaları sonucunda şüpheli kişileri teknik ve fiziki takibe aldı. Tespit edilen 40 adrese ekipler eş zamanlı baskın düzenledi.

Özel harekat timlerinin de destek verdiği 450 polisin katılımıyla yapılan baskınlarda adreslerin çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Özel harekat ekipleri bazı adreslerin kapılarını koçbaşı ile kırdı. Operasyonda polis ekipleri, adresleri didik didik aradı. Drone destekli operasyonda 30 kişi gözaltına alınırken çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Polis ekiplerinin arama yaptığı bir evde koltuğun kenarına gizlenmiş 1 adet de pompalı tüfek bulundu. Polis ekiplerinin pompalı tüfeği bulduğunu gören ev sahibi “Olabilir normal bir şey, adam hasımlı. Hasımlı olduğu için tüfek taşıyabilir” diyerek yeğenini savunurken, evinde arama yapılan bir kişinin ise ellerini kaldırarak oynar gibi hareketler yapması dikkat çekti.