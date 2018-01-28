Silah bırakan FARC seçimlere hazırlanıyor

Kolombiya'da hükümetle yaptığı barış anlaşmasıyla silah bırakan Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) devlet başkanlığına aday olan eski lideri Rodrigo Londono, seçim kampanyasına başladı.

Kolombiya'da 27 Mayıs'ta yapılacak devlet başkanlığı seçimleri öncesi siyaset arenası hareketlenmeye devam ederken, ülkenin en yeni siyasi partisi Toplumun Alternatif Devrimci Gücü (FARC) de seçim kampanyasını başkent Bogota'da düzenlediği mitingle başlattı.

Silahlara veda ederek meşru zemine ve siyasete geçiş yapan FARC'ın, Bogota'nın güneyindeki Ciudad Bolivar semtinde düzenlediği ve çok sayıda gazetecinin takip ettiği mitinge başta eski militanlar ve aileleri olmak üzere bölgede yaşayanlar ilgi gösterdi.

FARC'ın Devlet Başkan Adayı Rodrigo Londono, cezaevindeki FARC mensuplarının halen tahliye edilmediklerini hatırlatırken, partinin 37 üyesinin son dönemde düzenlenen suikastlerle öldürülmesini kınayarak sözlerine başladı.

"Açlık varsa barış olmaz. Bu yüzden açlıkla mücadele edeceğiz." diyen Londono, başkan seçilmesi halinde ülkeyi "yeni Kolombiya ’ya" taşıyacak bir geçiş hükümeti oluşturacağını belirtti.

rgütün hükümetle yürüttüğü barış görüşmelerindeki başmüzakerecisi ve FARC’ın Senato Adayı Ivan Marquez ise kimseye muhalefet olmadıklarını vurgulayarak, "Ülkenin geleceği biziz. İlgilendiğimiz şey Kolombiya’yı içinde bulunduğu selamet ve fakirlikten çıkarmak." ifadelerini kullandı.

FARC’ın devlet başkan yardımcısı adayı Imelda Daza da, "Kolombiya halkına ülkenin tarihini yeniden yazmaya başlıyoruz demek için buradayız. Kolombiya’yı gerçek bir demokrasiye dönüştüreceğiz." şeklinde konuştu.