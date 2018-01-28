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Silah bırakan FARC seçimlere hazırlanıyor

AA |  28 Ocak 2018 Pazar - 9:56 | Son Güncelleme : 28 01 2018 - 10:08

Kolombiya'da hükümetle yaptığı barış anlaşmasıyla silah bırakan Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) devlet başkanlığına aday olan eski lideri Rodrigo Londono, seçim kampanyasına başladı.


Kolombiya'da 27 Mayıs'ta yapılacak devlet başkanlığı seçimleri öncesi  siyaset arenası hareketlenmeye devam ederken, ülkenin en yeni siyasi partisi  Toplumun Alternatif Devrimci Gücü (FARC) de seçim kampanyasını başkent Bogota'da  düzenlediği mitingle başlattı.
 
Silahlara veda ederek meşru zemine ve siyasete geçiş yapan FARC'ın,  Bogota'nın güneyindeki Ciudad Bolivar semtinde düzenlediği ve çok sayıda  gazetecinin takip ettiği mitinge başta eski militanlar ve aileleri olmak üzere  bölgede yaşayanlar ilgi gösterdi.
 
FARC'ın Devlet Başkan Adayı Rodrigo Londono, cezaevindeki FARC  mensuplarının halen tahliye edilmediklerini hatırlatırken, partinin 37 üyesinin  son dönemde düzenlenen suikastlerle öldürülmesini kınayarak sözlerine  başladı.
 
"Açlık varsa barış olmaz. Bu yüzden açlıkla mücadele edeceğiz." diyen  Londono, başkan seçilmesi halinde ülkeyi "yeni Kolombiya’ya" taşıyacak bir geçiş  hükümeti oluşturacağını belirtti.
 
rgütün hükümetle yürüttüğü barış görüşmelerindeki başmüzakerecisi ve  FARC’ın Senato Adayı Ivan Marquez ise kimseye muhalefet olmadıklarını  vurgulayarak, "Ülkenin geleceği biziz. İlgilendiğimiz şey Kolombiya’yı içinde  bulunduğu selamet ve fakirlikten çıkarmak." ifadelerini kullandı.
 
FARC’ın devlet başkan yardımcısı adayı Imelda Daza da, "Kolombiya  halkına ülkenin tarihini yeniden yazmaya başlıyoruz demek için buradayız.  Kolombiya’yı gerçek bir demokrasiye dönüştüreceğiz." şeklinde konuştu.
 
 
 
Örgütün silahsızlandırılması ve siyasi süreci
 
Devlet Başkanı Santos ile FARC lideri Rodrigo Londono arasında başkent  Bogota'daki tarihi Colon Tiyatrosu'nda imzalanan barış anlaşması çerçevesinde  silah bırakma aşamasına, bütün militanlar toplanma alanlarına vardıktan sonra 1  Mart 2017'de geçilmişti.?
 
FARC, 17 Mart'ta 140 silahını BM Ateşkesi İzleme ve Doğrulama  Mekanizmasına teslim ederek 50 yılı aşan çatışma geçmişinde ilk kez silah  bırakmıştı.?
 
Mayıs ayında sona ermesi gereken silah bırakma süreci, tarafların  aldığı ortak kararla 20 Haziran'a kadar uzatılmıştı.?
 
BM'nin 2 Haziran'da FARC'ın silahlarını toplamaya hazır olduğunu  açıklamasının ardından hızlanan süreçte kuruluş, 18 Haziran'da silahların yüzde  60'ını teslim aldığını duyurmuştu.?
 
Mesetas kentindeki La Guajira toplanma alanında yapılan ve FARC'ın son  silahlarının da teslim alındığı 27 Haziran'dan sonra örgütün kırsaldaki mühimmat  depoları güvenlik güçleri nezaretinde BM gözlemcileri tarafından imha edilmeye  başlanmıştı.?
 
BM, 10 Temmuz'da bu ülkede eylül ayının sonunda görevine başlayacak ve  sivil çalışanlardan oluşacak yeni bir misyon oluşturma kararı almıştı.?
 
Af tartışmaları ve örgüt üyelerine düzenlenen suikastların  geciktirdiği sürecin sonunda, Guajira yönetim bölgesine bağlı Fonseca kenti  kırsalındaki Pondores toplanma alanında yapılan ve Santos'un katıldığı törenle  örgütün silahlarının yüklü olduğu son konteyner de kamptan çıkarılmıştı.?
 
Bu arada FARC, 27 Ağustos'ta siyasi parti olma yolundaki ilk adımını  atarak başkent Bogota'da kuruluş kongresi düzenlemişti. Örgüt, FARC kısaltmasını  kullanmaya devam edebilmek için İspanyolca "Fuerza Alternativa Revolucionaria del  Comun" (Toplumun Alternatif Demokratik Gücü) ismini almıştı.
 
FARC, ülkede gelecek yıl yapılacak seçimler için liderleri Londono'nun  devlet başkanı adayı olduğunu açıklamıştı.
 
  
 
 
 

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