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Sıla ve İlker Kaleli ilk kez birlikte görüntülendi!

15 Haziran 2021 Salı - 10:43 | Son Güncelleme : 15 06 2021 - 10:53

İlişkilerini sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarla ilan eden Sıla ve İlker Kaleli, ilk kez birlikte görüntülendi. Âşıklar, Bodrum’da motosiklet üzerinde objektife yansıdı.


Bir süredir Sıla’nın Bodrum-Bitez’deki evinde tatil yapan sevgililer, önceki gün Ortakent’te objektife takıldı. Çift, motosikletle trafikte görüntülendi. Muhabirleri fark edince şaşıran İlker Kaleli, gaza basarak uzaklaştı.
 
ŞU CANIMIN CANISIN
 
İlker Kaleli, aşklarını Instagram’da “Bazen biri gelirmiş kalbin en kıymet köşesine. Bilmediğim, canımdan can bir yere” notuyla itiraf etmiş, Sıla da sevgilisiyle fotoğrafını “Şu canımın canısın” notuyla yayınlamıştı.
 
Trafikte görüntülenince şaşkınlık yaşayan İlker Kaleli ve Sıla hızlanarak uzaklaştı. (Hürriyet)
 
 
Sıla ve İlker Kaleli sosyal medyada paylaştıkları bu siyah-beyaz kareyle aşklarını duyurmuştu.
 

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İlker Kaleli Sıla Bodrum
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