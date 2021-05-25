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Sıla ve İlker Kaleli'den aşk dolu kareler!

25 Mayıs 2021 Salı - 15:22 | Son Güncelleme : 25 05 2021 - 15:22

Uzun süredir aşk yaşadığı konuşulan İlker Kaleli ve Sıla Gençoğlu çifti sosyal medyadan aşk pozlarını yayınladılar. İkili, paylaşımlarına yazdığı romantik notlarla da dikkat çekti.


Hazer Amani ile tek celsede boşanan şarkıcı Sıla Gençoğlu ile oyuncu İlker Kaleli'nin uzun süredir aşk yaşadıkları konuşuluyordu. Önceki gün Sıla'nın evinde görüntülenen İlker Kaleli, çıkan haberlerin ardından sessizliğini bozdu.
 
"CANIMDAN CAN BİR YERE"
 
Instagram hesaplarından aynı anda paylaşım yapan ikili, aşklarının ilan etti.
 
 
Kaleli, Sıla'ya sarıldığı pozu "Gelirmiş... Bazen biri gelirmiş kalbin en kıymet köşesine... Bilmediğim, canımdan can bir yere" notuyla paylaşırken Sıla da "Diyecek afili söz çok; fakat söze ne hacet. Konu sen olunca afili olan kalbim. Şu canımın canısın" notunu ekledi.
 
 
 
 
 

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