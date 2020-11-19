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Sıla ve Hazer Amani boşanıyor mu? Açıklama geldi
Haklarında ayrılık haberleri çıkan Sıla ve Hazer Amani cephesinden boşanma açıklaması geldi. Çift, ortak yaptığı basın açıklamasında "Boşanma kararı aldığımız doğrudur. Bu kararın, yansıtılan haberlerle ilintisi olmadığı gibi, dostluğumuzun kıymeti bakidir" dedi.
Şarkıcı Sıla'nın bir süredir boşanacağı konuşulan eşi Hazer Amani'ye psikolojik baskı yaptığı, bu yüzden de Amani'nin eski eşi ile görüşmeye başladığı ileri sürülmüştü. Hatta evliliklerinde sorun olduğu için yolları ayırmaya karar veren çiftten Sıla'nın, evden taşındığı iddia edilmişti.