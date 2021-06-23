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Sıla şikayetçi olmuştu! Davut Güloğlu hakkında

23 Haziran 2021 Çarşamba - 9:30 | Son Güncelleme : 23 06 2021 - 9:33

Sıla’nın 15 Temmuz darbe girişimi sonrası düzenlenen Demokrasi ve Şehitler Mitingi için “Böyle bir şovun içerisinde yer almayacağım” demesi üzerine şarkıcı Davut Güloğlu katıldığı bir televizyon programında şarkıcıya hakaret etmişti.


Sıla’nın şikâyeti üzerine Güloğlu’na hakaret suçundan 8 bin 500 TL adli para cezası verilmişti. Güloğlu da avukatı aracılığıyla ünlü şarkıcı hakkında İstanbul Anadolu Adliyesi’nde suç duyurusunda bulunarak ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ile aşağılama’ suçundan cezalandırılmasını talep etmişti.
 
Bu şikâyetine takipsizlik kararı verilmesi üzerine Güloğlu, yeniden savcılığa başvurarak Sıla’yı mahkemeye verdi. Savcılık, Sıla hakkında soruşturma başlattı. Güloğlu’nun şikâyetine yine takipsizlik kararı veren savcılık gerekçe olarak, aynı konuyla ilgili daha önce de soruşturma başlatıldığı ve takipsizlik kararı verildiği, bu nedenle yeniden soruşturma yapılması olanağının bulunmadığını belirtti. (Hürriyet)

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