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Sıla, İstanbul'a kavuştu!

17 Ekim 2021 Pazar - 13:04 | Son Güncelleme : 17 10 2021 - 13:04

Sıla, Kerki Solfej’in önceki gün Zorlu PSM’de düzenlediği konserde seyirciye eşsiz bir gece yaşattı.


Sıla, Kerki Solfej’in önceki gün Zorlu PSM’de düzenlediği konserde seyirciye eşsiz bir gece yaşattı. İstanbul’da son konserini 6 Aralık 2019’da veren şarkıcı, neredeyse 2 yıl sonra sevenleriyle buluştu. İkinci bölümde sahneye davet ettiği Yalın ile ‘Ver O Zaman Gömleklerimi’ şarkısını seslendirdiler. Sıla “Biz 20 yıl önce bugünü düşünerek hayaller kuran iki genç arkadaştık. O yüzden şu an benim için çok duygusal bir an” dedi.
 

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