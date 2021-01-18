Sıla Gençoğlu-Hazer Amani boşandı

Sıla ile şef Hazer Amani Ocak 2020'de evlenmişlerdi. Ünlü çift Bodrum’da boşandı. Adliyeye gelen Sıla ve Hazer Amani’nin boşanma davası 15 dakika sürdü.

Sıla-Hazer Amani çifti geçtiğimiz aylarda yazılı bir açıklama yaparak boşanacaklarını duyurmuştu. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada “Boşanma kararı aldığımız doğrudur. Bu kararın, yansıtılan haberlerle ilintisi olmadığı gibi, dostluğumuzun kıymeti bakidir” ifadeleri kullanılmıştı.

DAVA 15 DAKİKA SÜRDÜ

Şarkıcı Sıla, avukatı Mehtap Kaya ile adliyeye sabah erken saatlerde geldi. Hazer Amani ise avukatı Süsen Gödekmerdan ile davaya beş dakika kala adliyeye giriş yaptı. Saat 10.00'da başlayan dava, 10.15’te sona erdi. Uzun süre aşklarıyla gündemden düşmeyen ve ilk başta sevgili olduklarını saklayan, daha sonra geçtiğimiz yıl ocak ayında evlenen çiftin boşanmaları ise 15 dakika sürdü.

TEŞEKKÜR ETTİ

Muhabirin sorusu üzerine boşandıklarını söyleyen Sıla, teşekkür ederek adliyeden ayrıldı. Hazer Amani ise "Söyleyecek bir şey yok" diyerek adliyeden ayrıldı. Sıla’yı yakın dostları yalnız bırakmazken, Hazer Amani’nin ise adliyeye tek geldiği görüldü.

'MADDİ SIKINTI' İDDİASI!

Ünlü çiftin koronavirüs pandemisi döneminde maddi sıkıntı yaşamasının, aralarındaki krizin büyümesinde etkili olduğu iddia edilmişti. Hazer Amani, daha önce bir dergiye verdiği röportajda, Sıla Gençoğlu ile karantina günlerini anlatmıştı: "Gayet mutluyuz. En sevdiğimiz şeylerle geçiyor vaktimiz..."