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Sıla'dan İlker Kaleli'ye aşk mesajı: 40 yıl seni bekledim!

18 Haziran 2021 Cuma - 13:56 | Son Güncelleme : 18 06 2021 - 13:56

Şarkıcı Sıla dün 41 yaşına bastı. Oyuncu yeni yaşını bir süredir aşk yaşadığı oyuncu İlker Kaleli ile fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşarak kutladı.


Kaleli'nin elini tuttuğu kareyi sayfasında paylaşan Sıla, altına şu notu düştü:
 
"O tuttuğun elim değil, kalbim.
Eğildikçe değdim içime.
Geçen zamanın ardından baktım.
Hanın kapılarını kapattım.
Buralara varana dek
Yel de esti, kasırga da vurdu
Sen olursan bir kırk yıl daha deviririm gibi bir cesaret var şimdi içimde.
O baktığın gözüm değil, kalbim
Ve sen bana bu hayatın armağanısın.
40 sene bekledim.
Şükranla...
Doğum günüm kutlu olsun."
 
Sıladan İlker Kaleliye mesaj: 40 yıl seni bekledim
 
SOSYAL MEDYADA İLAN ETTİLER
 
İlker Kaleli-Sıla çifti, aşklarını sosyal medya hesaplarında paylaştıkları fotoğraflarla ilan ettiler.
 
İlker Kaleli, Sıla'ya sarılarak verdiği pozu "Gelirmiş... Bazen biri gelirmiş kalbin en kıymet köşesine... Bilmediğim, canımdan can bir yere..." notuyla paylaştı
 

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sıla ilker kaleli aşk mesajı
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