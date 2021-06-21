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Sıla-Ahmet Kural davasında flaş gelişme! Video görüntüsü...
Kendisini darp ettiği gerekçesiyle Ahmet Kural'dan şikayetçi olan şarkıcı Sıla Gençoğlu, şiddet iddialarından 18 saat sonra şarkı söylerken çekilen video görüntüsünün ünlü oyuncunun avukatı tarafından bilerek servis edildiğini ileri sürdü. Sıla, "Sanki şiddet görmemiş, iftira atıyormuşum ve eğleniyormuşum gibi haber yapılmasını sağladılar" diyerek şikayetçi oldu.