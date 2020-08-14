Sık epilasyonda kadınları bekleyen gizli tehlike

Yaz aylarında, kadınlar tarafından çok sık yapılan epilasyonun jinekolojik rahatsızlıklara yol açtığını belirten Pendik Medipol Üniversite Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Mine Fisun Ergül, Deniz ve havuz mevsimi olması sebebiyle ağda, jilet ve epilasyon gibi estetik girişimlerin sıklaşması, enfeksiyona yol açar dedi.

Pendik Medipol Üniversite Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Mine Fisun Ergül, yaz aylarında en sık görülen vajinit hastalığına dikkat çekti. Genital bölgenin havasız kalması sonucu özellikle yaz aylarında bu hastalığın arttığına değinen Dr. Ergül yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Yaz aylarında kadınlarda en sık görülen jinekolojik hastalıkların başında vajinitler gelir. Bunun en büyük etkeni ise sıcak havayla birlikte terlemenin artması, genital bölgenin havasız kalması, deniz ve havuz mevsimi olması sebebiyle ağda, jilet ve epilasyon gibi estetik girişimlerin sıklaşmasıdır."

SIK İDRARA ÇIKMA VE KASIK AĞRISINA DİKKAT

Vajinitin belirtileri hakkında bilgiler veren Op. Dr. Mine Fisun Ergül, "Hastalar akıntı, yanma, sık idrara çıkma, bel ve kasıklarda ağrı şikâyetleriyle başvurur. Enfeksiyonun türüne ve şiddetine göre belirtilerde değişiklik olabilir. Tanı koymak için hastaya sorulan detaylı sorular doğrultusunda hastanın öyküsünü almak gerekir. Kliniğimizde hasta mahremiyetine özen göstererek, detaylı ön görüşmeyi takiben hastanın muayene ve ultrasonunu yaptıktan sonra gerekli tetkikleri de isteyip neticelerini değerlendirerek tanı koyuyoruz. Tedavi bitiminde hasta mutlaka kontrole gelmelidir. Tedavi bitimi, enfeksiyon geçmiş gibi gözükse de bu tip hastalığın tekrarlama ihtimali yüksektir. Bu sebeple hasta kontrollerini aksatmamalıdır"

DENİZ VE HAVUZ MEVSİMİNDE YAYGIN GÖRÜLÜYOR

Vajinal enfeksiyonların asla ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayan Dr. Ergül, sözlerini şöyle noktaladı: