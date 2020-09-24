Siirt Üniversitesi yeni rektörü kimdir? Siirt Üniversitesi yeni rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak’ın eğitimi…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 üniversiteye rektör atadı. Gaziantep Üniversitesi, Siirt Üniversitesi, İskenderun Teknik Üniversitesi, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Toros Üniversitesi'ne rektör atandı. Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı. Siirt Üniversitesi yeni rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak kimdir? Prof. Dr. Nihat Şındak’ın hayatı…

PROF. DR. NİHAT ŞINDAK KİMDİR?

14 Eylül 1968 yılında dünyaya gelen Prof. Dr. Nihat Şındak, eğitimine 1992 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde görev alarak başladı. Şındak, doktorasını Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner/ Cerrahi Ana Bilim Dalı üzerine tamamladı.

Prof. Dr. Nihat Şındak'ın Ulusal ve Uluslararası dergilerde yayınlanan birçok makalesi de bulunuyor.

Uluslararası indeks (SCİ) grubu dergilerde yayınlanmış olan 9 adet araştırma makalem TÜBİTAK ve HÜGEV tarafından ödüllendirilmiştir.

ŞINDAK’IN GÖREV ALDIĞI ÜNİVERSİTELER

Veteriner Fakültesi Yüzüncü YılÜniversitesi 1993-1998 Dr.Ar.Gör.

Veteriner Fakültesi Yüzüncü YılÜniversitesi 1998-1998 Yar.Doç. Dr.

Harran Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, 1998-2001 Dekan Yrd.

Veteriner Fakültesi HarranÜniversitesi 1998-2005 Doç. Dr.

Veteriner Fakültesi HarranÜniversitesi 2005-2011 Prof. Dr.

Veteriner Fakültesi HarranÜniversitesi 2011-2013

Veteriner Fakültesi, 2013-2017 Dekanlık - Siirt Üniversitesi

Rektör yardımcısı - Siirt üniversitesi - 2017