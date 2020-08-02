Siirt Üniversitesi Rektörü Murat Erman istifa etti.Siirt Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, Prof. Dr. Erman'ın 29 Temmuzda sağlık sorunları nedeniyle rektörlük görevinden istifa ettiği duyuruldu. Murat Erman'dan boşalan Siirt Üniversitesi Rektörlüğü'ne önümüzdeki günlerde atama yapılması bekleniyor.
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Siirt Üniversitesi Rektörü Murat Erman istifa etti
İHA | 02 Ağustos 2020 Pazar - 10:38 | Son Güncelleme : 02 08 2020 - 10:41
Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etti.
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