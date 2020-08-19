Siirt'teki istismar davasında yeni gelişme: Tutuklandı

Siirt'te 18 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Musa O. teslim oldu.

Batman'da 18 yaşındaki genç kıza yönelik istismar davasında şüpheli uzman çavuş M.O'yla ilgili tutuklama talep edilmişti.

Öte yandan, Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesince 18 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle M.O. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

Siirt'te 18 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Musa O. tutuklandı.

SAVCILIĞIN AÇIKLAMASI

Savcılıktan konu ile ilgili olarak şu açıklama yapılmıştı:

"Mağdur İpek Er’in cinsel istismara maruz kalması olayı hakkında kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla bir basın açıklaması yapılması uygun görülmüştür.

Mağdur 07.07.2020 tarihinde Siirt Cumhuriyet Başsavcılığımıza müracaat ederek daha önce sosyal medyada tanışıp arkadaşlık yaptığı, şüpheli M.O'nun kendisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olmuş ve derhal soruşturma başlatılmıştır.

Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma kapsamında mağdur ve şüphelinin iddia ve beyanları doğrultusunda tüm deliller toplanmış ve titizlikle değerlendirilmiştir. Şüpheli 17.07.2020 tarihinde tutuklama istemiyle Siirt Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir.

Soruşturmanın tamamlanmasına müteakip şüpheli hakkında 27.07.2020 tarihinde Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesine nitelikli cinsel saldırı suçundan iddianame tanzim edilerek kamu davası açılmış ve Adli Tıp Kurumu raporunda belirtilen bulgular doğrultusunda

yargılamayı yapacak mahkemeden şüphelinin tutuklanması talep edilmiştir.

Mahkemenin Başsavcılığımızın talebi hakkında bir karar vermesi beklenmekte olup yargılama süreci devam etmektedir."

TUTUKLANDIKTAN SONRA SERBEST BIRAKILDI

Olay bir ay önce Batman 'ın Beşiri ilçesinde meydana geldi. 18 yaşındaki İpek Er, uzman çavuş M.O'nun cinsel istismarına uğradığını yazdığı bir mektup bırakarak intihar girişiminde bulundu.

33 gündür hastanede tedavi gören genç kız yaşamını yitirdi. İdari soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan uzman çavuş M.O tutuklanmış, yapılan itiraz üzerine serbest bırakılmıştı.