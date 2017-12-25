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Siirt'te uzman çavuşu vuran kişinin de uzman çavuş olduğu belirlendi

DHA |  25 Aralık 2017 Pazartesi - 13:03 | Son Güncelleme : 25 12 2017 - 13:18

Siirt Emniyet Müdürlüğü, dün akşam saatlerinde ağır yaralanan Uzman Çavuş H.N' yi vuran kişinin de bir uzman çavuş olduğunu açıkladı.


Uzman Çavuş H.N. Siirt kent merekezinde araç trafiğine kapalı Güres Caddesi'nde silahlı saldırıya uğradı.Uzman Çavuş H.N.'ye doğru 6 - 7 el ateş eden saldırgan, ara sokaklara kaçarak içini kaybettirdi.

Ağır yaralanarak yerde kalan Uzman Çavuş H.N.'ye ise ilk yardımı çevredekiler yaptı. Uzman Çavuş H.N., çağrılan ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı.

Vücuduna 2 kurşun isabet ettiği öğrenilen Uzman Çavuş'un sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Saldırının gerçekleşmesinin ardından Siirt Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler çevrede geniş çaplı operasyon başlattı. Emniyet müdürlüğü yaptığı açıklamada Uzman Çavuş H.N' yi vuran kişinin de bir uzman çavuş olduğunun belirlendiğini açıkladı.

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