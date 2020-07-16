16 Temmuz 2020 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 117.741 -0.56 EURO 7,8400 0.18
USD 6,8610 0.09 ALTIN 399,210 -0.05
CANLI BORSA
TÜMÜ

Siirt'te teröristlerle çatışma; 2'si ağır 4 polis yaralı

DHA |  16 Temmuz 2020 Perşembe - 1:53 | Son Güncelleme : 16 07 2020 - 1:53

İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Pervari ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada, 2'si ağır 4 özel harekat polisinin yaralandığını açıkladı.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Siirt-Pervari ilçesi Doğan köyü bölgesinde, Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen 'Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal ÖZCAN 2020-23 Operasyonu' kapsamında, 15 Temmuz Çarşamba günü saat 23.10 sıralarında, Değirmentaşı Tepe bölgesinde teröristlerle çıkan sıcak çatışmada 2'si ağır olmak üzere 4 Polis Özel Harekat (PÖH) personelimiz yaralanmıştır" denildi. 
 
Açıklamada, yaralı polislerin helikopter ile bölgeden alınarak Şırnak Askeri Hastanesi'ne sevk edildiği kaydedildi. 

ETİKETLER

İçişleri Bakanlığı Siirt Pervari
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.