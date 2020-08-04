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Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı!

04 Ağustos 2020 Salı - 9:46 | Son Güncelleme : 04 08 2020 - 9:46

Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı. Bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.


Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başladı.Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, Eruh İlçe  Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunduğu değerlendirilen PKK'lı  teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, iş birlikçilerin yakalanması, sığınak,  barınak ve depo alanlarının tahrip edilmesi amacıyla operasyon başlatıldığı  bildirildi.
 
Operasyon bölgesindeki vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması  amacıyla ilçeye bağlı Dadaklı, Dönerdöver, Dağdöşü, Gülburnu ve Özlüpelit  köylerinde saat 09.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı  ilan edildiği belirtilen açıklamada, yasağa uyulmasının büyük önem taşıdığı  kaydedildi.
 
  
 

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Siirt Eruh operasyon
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