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  • Siirt'te Musa Orhan'ın duruşmasına girerken yakalanan sahte avukatın 16 suç kaydı olduğu ortaya çıktı

Siirt'te Musa Orhan'ın duruşmasına girerken yakalanan sahte avukatın 16 suç kaydı olduğu ortaya çıktı

AA |  19 Eylül 2021 Pazar - 15:13 | Son Güncelleme : 19 09 2021 - 15:20

Son dakika haberine göre; Siirt'te duruşma salonuna avukat cübbesiyle girmeye çalışırken gözaltına alınan ve "dolandırıcılık" yaptığı gerekçesiyle tutuklanan kişinin 16 suç kaydı olduğu belirlendi.


Gelen son dakika haberine göre; Siirt Adliyesi'nde 16 Eylül'de, 18 yaşındaki kıza cinsel saldırıda  bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan eski uzman çavuş Musa Orhan'ın  yargılandığı duruşma salonuna avukat cübbesiyle girerken polisin dikkati  sayesinde yakalanan ve "dolandırıcılık" suçundan tutuklanan Abdurrahman B. (42)  ile ilgili başlatılan soruşturmada yeni bilgilere ulaşıldı.
 
Abdurrahman B. hakkında "kamu görevini usulsüz olarak üstlenme",  "resmi belgede sahtecilik" ve "dolandırıcılık" gibi farklı suçlardan 16 kaydı  bulunduğu tespit edildi.
 
Soruşturma kapsamında, Abdurrahman B'nin adliyede işlem yaptığı  belgeleri mercek altına alan polis, zanlının irtibatlı olduğu kişileri de tespit  etmeye çalışıyor.
 
 
"Küçüklüğümden beri avukat olmak istediğimden cübbe ile adliyelerde  dolaşmaktayım" savunması 
Tutuklanan Abdurrahman B, savcılıktaki ifadesinde, mesleğini inşaat  işçisi olarak belirterek, "Aslında hukuk bitirmedim, avukat değilim ancak  küçüklüğümden beri avukat olmak istediğimden uzun zamandır avukat cübbesiyle  farklı adliyelerde dolaşmaktayım." ifadelerini kullandı.
 
Abdurrahman B, ifadesinde Siirt Adliyesi'ne geldiğinde Musa Orhan'ın  yargılandığı duruşmadan bilgisinin olmadığını, bu duruşmaya girme kastıyla  adliyeye gelmediğini ileri sürdü.
 
 
Boşanma davasına girip, duruşma zaptına imza atmış
Siirt Adliyesi'nde o gün yaşananlara ilişkin Abdurrahman B, ifadesinde  şunları kaydetti:
"Aile mahkemesi önünde F.B. isimli bir kadınla karşılaştım. Kendisine  Sosyal Hizmetlerin avukatı olduğumu söyledim. Bu sırada üzerimde cübbe de vardı.  Ben herhangi bir şekilde kendisinden para istemedim. Anlaşmalı boşanma için  yardımcı olacağımı söyledim, hanımefendi de kabul etti. Avukat H.Ç'yi daha önce  tanımıyordum, olay günü Siirt Barosu'nda gördüm. H.Ç'ye kendimi Tunceli Barosu  avukatı olarak tanıttım. H.Ç'ye boşanma davalarından anlamadığımı, kendisinden  yardımcı olmasını istedim. Bunun üzerine avukat H.Ç'nin bürosuna F.B. ve eşi Ö.B.  ile gittik. Avukat H.Ç. protokolü hazırladı, tekrar adliyeye geldik. Aile  Mahkemesi'nde bulunduğumuz sırada bana, 'F.B'nin avukatı mısın?' diye sordular.  Ben de 'Evet, avukatıyım.' dedim. Bu sırada da üzerimde cübbe vardı. Duruşma  sırasında boşanma protokolünü avukat olarak ben ibraz ettim. Duruşma zaptına da  imza attım. İmzayı kabul ediyorum."
 
Daha önce de kendisini avukat olarak tanıtarak dolandırıcılık yapmış
Hakkında 16 suçtan işlem yapıldığı tespit edilen Abdurrahman B'nin  yaklaşık 6 ay önce de Mardin'in Mazıdağı ilçesinde kendisini avukat olarak  tanıtarak vatandaşları dolandırdığı iddiasıyla tutuklandığı ve bir süre  cezaevinde kaldığı öğrenildi.
 
 
Olay
Siirt'te 16 Eylül'de, 18 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunduğu  iddiasıyla hakkında dava açılan eski uzman çavuş Musa Orhan'ın yargılandığı  duruşma salonuna avukat cübbesi giyerek girmek isteyen Abdurrahman B, daha önce  hakkında "sahtecilik" suçundan işlem yapan Siirt Emniyet Müdürlüğü Asayiş  Şubesinde görevli bir polis memurunun dikkatinden kaçmamıştı.
 
Şüpheliyi tanıyan polis memurunun durumu amirlerine bildirmesi üzerine  polisler Abdurrahman B'ye kimliğini sormuştu. "Ben avukatım, avukata kimlik  sorulur mu?" tepkisi ile karşılaşan polislerin ısrarla istemesi üzerine  Abdurrahman B. kimliğini vermişti. Polis, kimlik bilgileri incelenen Abdurrahman  B'nin daha önce hakkında işlem yaptığı kişi olduğunu belirlemişti. Gözaltına  alınan zanlı, "dolandırıcılık" suçundan tutuklanmıştı.

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