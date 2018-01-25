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Siirt'te ahırda silah ve mühimmat ele geçirildi

AA |  25 Ocak 2018 Perşembe - 19:48 | Son Güncelleme : 25 01 2018 - 19:48

Siirt'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda bir ahırda yapılan aramada çok sayıda mühimmat bulundu.


İl Emniyet Müdürlüğü Terör Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK  terör örgütüne yönelik operasyon kapsamında, merkez Afetevler Mahallesi'nde bir  ahırda arama yapıldı.
 
Aramada 10 bin 463 biksi fişeği, bin 63 M-16 uzun namlulu tüfeğe ait  fişek, bin 522 kalaşnikof marka tüfeğe ait fişek, 518 uçaksavar fişeği, 5 biksi  termal aparatı, 6 savunma tipi el bombası, 18 kalaşnikof marka tüfeğe ait şarjör,  bir 100'lük biksi mayonu, 2 adet palaska, 7 adet kalaşnikof tüfeğe ait şarjör, 30  adet fişek sandığı ele geçirildi.
 
Mühimmat, Polis Meslek Yüksek Okulunda sergilendi.
 
Siirt Valisi Ali Fuat Atik mühimmatlarla ilgili bir kişinin gözaltına  alındığını belirterek, terörle mücadele çalışmalarına hız kesmeden devam  edeceklerini bildirdi.
 

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Siirt PKK/KCK mühimmat operasyoN
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