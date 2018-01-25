Siirt'te ahırda silah ve mühimmat ele geçirildi

Siirt'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda bir ahırda yapılan aramada çok sayıda mühimmat bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Terör Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK /KCK terör örgütüne yönelik operasyon kapsamında, merkez Afetevler Mahallesi'nde bir ahırda arama yapıldı.

Aramada 10 bin 463 biksi fişeği, bin 63 M-16 uzun namlulu tüfeğe ait fişek, bin 522 kalaşnikof marka tüfeğe ait fişek, 518 uçaksavar fişeği, 5 biksi termal aparatı, 6 savunma tipi el bombası, 18 kalaşnikof marka tüfeğe ait şarjör, bir 100'lük biksi mayonu, 2 adet palaska, 7 adet kalaşnikof tüfeğe ait şarjör, 30 adet fişek sandığı ele geçirildi.

Mühimmat, Polis Meslek Yüksek Okulunda sergilendi.

Siirt Valisi Ali Fuat Atik mühimmatlarla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını belirterek, terörle mücadele çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini bildirdi.