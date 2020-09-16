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Siirt’te 5 terörist etkisiz hale getirildi

İHA |  16 Eylül 2020 Çarşamba - 19:04 | Son Güncelleme : 16 09 2020 - 19:04

Siirt’in Baykan ilçesinde gerçekleştirilen Yıldırım-11 Herekol operasyonunda, 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.


Jandarma Genel Komutanlığının resmi Twitter adresi üzerinden yapılan açıklamada, Yıldırım-11 Herekol Operasyonu kapsamında, Siirt’in Baykan ilçesi Tandır Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığımıza bağlı jandarma komando ve jandarma özel harekat birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 5 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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Siirt Baykan operasyon
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