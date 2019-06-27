İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmalar kapsamında hakkında, 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 11 yıl 1 ay kesinleşmiş cezası bulunan F.N.'nin Batman'dan Siirt'e geleceği bilgisini edindi. 26 Haziran günü hareke geçen güvenlik güçleri, Siirt'in Kurtalan ilçesindeki Kayabağlar mevkiinde yaptıkları yol kontrol uygulamasında F.N.'yi gözaltına aldı. F.N.'nin jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
Siirt'te, 11 yıl hapisle aranan PKK'lı yakalandı
DHA | 27 Haziran 2019 Perşembe - 16:40 | Son Güncelleme : 27 06 2019 - 16:40