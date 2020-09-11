Sihirli Annem neden yok? Kanal D Sihirli Annem dizisi kaldırıldı mı, neden yayınlanmıyor?

7 Eylül tarihinden itibaren saat 11.00'de Kanal D ekranlarında başlayan Sihirli Annem dizisinin tekrarları 7'den 70'e pek çok kişi tarafından ilgiliyle takip ediliyordu. Bugün Kanal D ekranlarını açan Sihirli Annem dizisinin olmadığı gördü. Kanal D’nin yayın akışında da dizi görülmüyor. Peki, Kanal D Sihirli Annem dizisi neden yok? Sihirli Annem neden bitti?

7 Eylül’den itibaren saat 11.00'de başlayan Sihirli Annem dizisinin bugün ekranlarda olmadığı ve Kanal D'nin yayın akışında yer almadığı izleyiciler tarafından görüldü. Dizinin neden olmadığını merak eden izleyiciler arama motorları üzerinden Sihirli Annem neden yayınlanmıyor? Sihirli Annem neden yok? Sorularına yanıt arıyor

SİHİRLİ ANNEM KALDIRILDI MI?

Kanal D'nin yeni dizilerinden biri olan ve geçen hafta yayın hayatına başlayan Yeni Hayat dizisinin Sihirli Annem'in yerinde olacağı görüldü.

Saat 11.00'de başlayan Sihirli Annem dizisi yerine Yeni Hayat dizisinin tekrar bölümü olacak. Konuyla ilgili Kanal D resmi İnstagram hesabında Yeni Hayat dizisinin başlayacağını duyurdu.

TEPKİLER GELDİ

Sihirli Annem dizisi izleyicileri konuya tepki göstermeye başladı. Yayın hayatı bittikten uzun bir süre sonra ilk defa ekranlarda olan Sihirli Annem dizisinin kaldırılması ve yerine Yeni Hayat dizisinin konulmasına Twitter ve İnstagram üzerinden tepkiler gelmeye devam ediyor.

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:45 Çatı Katı Aşk

02:00 Hekimoğlu

02:30 Zahide Yetiş'le Gelin Görün

03:30 Zahide Yetiş'le Gelin Görün

04:15 Zahide Yetiş'le Gelin Görün

05:45 Akasya Durağı

07:00 İkizler Memo-Can

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yeni Hayat

12:45 Zahide Yetiş'le Gelin Görün

15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Yeni Hayat

20:00 Arka Sokaklar

22:45 Yeni Hayat

23:30 Dizi

23:30 Çatı Katı Aşk