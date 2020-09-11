Sihirli Annem neden yok? Kanal D Sihirli Annem dizisi kaldırıldı mı, neden yayınlanmıyor?

7 Eylül’den itibaren saat 11.00'de başlayan Sihirli Annem dizisinin bugün ekranlarda olmadığı ve Kanal D'nin yayın akışında yer almadığı izleyiciler tarafından görüldü. Dizinin neden olmadığını merak eden izleyiciler arama motorları üzerinden Sihirli Annem neden yayınlanmıyor? Sihirli Annem neden yok? Sorularına yanıt arıyor
SİHİRLİ ANNEM KALDIRILDI MI?
Kanal D'nin yeni dizilerinden biri olan ve geçen hafta yayın hayatına başlayan Yeni Hayat dizisinin Sihirli Annem'in yerinde olacağı görüldü.
Saat 11.00'de başlayan Sihirli Annem dizisi yerine Yeni Hayat dizisinin tekrar bölümü olacak. Konuyla ilgili Kanal D resmi İnstagram hesabında Yeni Hayat dizisinin başlayacağını duyurdu.
TEPKİLER GELDİ
Sihirli Annem dizisi izleyicileri konuya tepki göstermeye başladı. Yayın hayatı bittikten uzun bir süre sonra ilk defa ekranlarda olan Sihirli Annem dizisinin kaldırılması ve yerine Yeni Hayat dizisinin konulmasına Twitter ve İnstagram üzerinden tepkiler gelmeye devam ediyor.
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:45 Çatı Katı Aşk
02:00 Hekimoğlu
02:30 Zahide Yetiş'le Gelin Görün
03:30 Zahide Yetiş'le Gelin Görün
04:15 Zahide Yetiş'le Gelin Görün
05:45 Akasya Durağı
07:00 İkizler Memo-Can
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yeni Hayat
12:45 Zahide Yetiş'le Gelin Görün
15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Yeni Hayat
20:00 Arka Sokaklar
22:45 Yeni Hayat
23:30 Dizi
23:30 Çatı Katı Aşk