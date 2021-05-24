Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile SİHA satışı ile ilgili anlaşma imzaladı. Türkiye'den 24 adet SİHA (silahlı insansız hava aracı) satın alan Polonya SİHA satın alan ilk NATO üyesi oldu. Pek çok kişi bu tarihi anlaşmayı takip ederken SİHA'nın teknik özelliklerini de merak ediyor. Peki, SİHA teknik özellikleri ne? Bayraktar TB2 havada kalış süresi ne? SİHA ne işe yarar? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Duda SİHA anlaşması imzaladı. Polonya, Türkiye'den 24 adet SİHA (silahlı insansız hava aracı) satın aldı. Polonya, SİHA satın alan ilk NATO üyesi oldu. Pek çok kişi bu tarihi anlaşmanın ardından SİHA'nın teknik özelliklerini de merak ediyor. Peki, SİHA teknik özellikleri ne? Bayraktar TB2 havada kalış süresi ne? SİHA ne işe yarar? İşte detaylar...

İŞTE SİHA'LARIN ÖZELLİKLERİ

Baykar'ın internet sitesinde SİHA'lar hakkında yer alan bilgiler şu şekilde:

Baykar tarafından geliştirilerek kullanıma sunulan Bayraktar TB 2 Taktik S/İHA Sistemi, kullanıcıya tüm çözümleri bir arada sunan bütünleşik ağ tabanlı bir sistem mimarisidir. Sistem, Bayraktar TB2 S/İHA Platformu, Yer Kontrol İstasyonu, Yer Veri Terminali, Uzak Görüntü Terminali, İleri Üs ve Jeneratör ile Römork modüllerinden oluşur. Baykar’ın teknolojik kabiliyet ve yetenekleri sayesinde tüm sistem yerli ve milli olarak üretilmektedir.

300 BİN SAATTİR GÖKLERDE

Bayraktar TB2 Taktik Silahlı İnsansız Hava Aracı, keşif ve istihbarat görevleri için orta irtifa-uzun havada kalış süresi sınıfına giren (MALE) insansız hava aracıdır. Üç yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisi ile tamamen otonom taksi, kalkış, iniş ve normal seyir kabiliyetine sahiptir. 300.000 saatten fazla uçan TB2, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 2014’ten bu yana aktif olarak hizmet etmektedir. Şu anda Türkiye ile beraber ihraç edildiği Katar Ukrayna ve Azerbaycan 'da toplam 160 adet Bayraktar S/İHA Platformu görev yapmaktadır . Bayraktar TB2, Türk havacılık tarihinde havada kalma (27 Saat 3 Dakika ) süresi ve irtifa (27 bin 30 feet) rekorunu kırmıştır. Bayraktar TB2 bu ölçekte ihraç edilen ilk hava aracı ünvanını da taşımaktadır.

Temel uçuş performans kriterleri

- 18,000 Feet Operasyonel İrtifa

- 27.000 Feet Maksimum İrtifa

- 27 Saat Maksimum Havada Kalış Süresi

- Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi (Triple Redundant)

- Yer Sistemlerine Bağımlı Olmaksızın Tam Otomatik İniş ve Kalkış Özelliği

- GPS Bağımlılığı Olmaksızın Dahili Sensör Füzyonu İle Seyrüsefer Özelliği

GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER

- Tam Otomatik Seyir ve Rota Takibi Özelliği

- Dahili Sensör Fizyonu Destekli Hassas Otomatik Kalkış ve İniş Özelliği

- Tam Otomatik Taksi ve Park Özelliği

- Yarı Otonom Uçuş Modları Desteği

- Hata Toleranslı ve 3 Yedekli Sensör Füzyonu Uygulaması

- Çapraz Yedekli YKİ Sistemi

- Özgün Yedekli Servo Aktüatör Birimleri

- Özgün Yedekli Lityum Tabanlı Batarya Birimleri

TEKNİK ÖZELLİKLER

Haberleşme Menzili: LOS

Kalkış ve İniş: Pist (Otomatik)

Seyir - Maksimum Hız: 70 knot - 120 knot

Maksimum Kalkış Ağırlığı: 650 kg

Operasyonel - Maksimum İrtifa: 18.000 feet - 27.000 feet

Havada Kalış: 27 Saat

Faydalı Yük Kapasitesi: 150 kg

Kanat Açıklığı: 12 mt.

Faydalı Yük - ISR: Değiştirilebilir EO/IR/LD ya da Çok Amaçlı AESA Radar

Yükseklik: 2.2 mt.

Faydalı Yük - Mühimmatlar: 4 Adet Lazer Güdümlü Akıllı Mühimmat

Uzunluk: 6.5 mt.

Yakıt Kapasitesi / Tipi: 300 Litre / Benzin

İtki Tipi: 100 Hp İçten Yanmalı Enjeksiyonlu Motor

Keşif, sürekli havadan gözetleme, istihbarat görevlerini başarıyla yerine getiren sistem, milli akıllı mühimmatlar Roketsan MAM-L ve MAM-C’nin entegrasyonuyla birlikte savaş alanlarının vazgeçilmez unsuru olmuştur. Bayraktar TB2 SİHA, yerleşik lazer hedef işaretleyicisi ile hassas hedefleme yapabilir ve dört akıllı mühimmata kadar faydalı yükü hedefe ateşleyerek imha etmesini sağlayabilir. Bayraktar TB2, hedefe yakın alanlara verilebilecek hasarları önlemek amacıyla hızlı gör-ve-vur özelliğine sahip tüm çözümleri sunan bir sistemdir. Sistem bu özellikleriyle sivil güvenliğini ön planda tutar.

GERÇEK ZAMANLI AKTARMA VE GÖRÜNTÜ ARŞİVLEME SİSTEMİ

Baykar Gerçek Zamanlı Görüntü Aktarma Sistemi (BGAM) savunma sanayiine gerçek zamanlı görüntü aktarma ve arşiv yönetimi çözümleri sağlamaktadır. BGAM yüksek çözünürlüklü, gecikmesiz canlı yayınların aynı anda çok sayıda kullanıcı tarafından yetkilendirme dahilinde izlenebilmesine olanak sağlar. BGAM web tabanlı bir uygulama olup, kullanıcıların canlı yayınları ağ içerisinde veya mobil uygulama ile internet ağını kullanarak tabletler üzerinden güvenli şekilde izlemesini sağlamaktadır.

Bütün canlı yayınlar sistem tarafından otomatik olarak 30 dakikalık dosyalara kaydedilir. Kullanıcılar canlı görüntüleri izlerken sistem üzerinde notlar alabilir, bu notlara birden çok etiket ekleyebilir. Bu notlar ve etiketler ile arşiv videoları üzerinden arama yapabilirler. Bu notlar ile görev transkripti oluşturulabilir ve dışarı aktarılabilir. Arşiv dosyaları tarihe ve metaverilere göre taranabilir.

Canlı ve arşiv görüntülerine olan erişimin güvenliği için sistem otomatik olarak geçici şifreler kullanır, bu sayede görüntü sunucusuna olan erişim daha güvenli hale getirilir. Canlı yayın görüntüleri ve arşiv görüntüler üzerine kullanıcı adı veya cihaz bilgisi filigran olarak kaydedilir.

Görüntü Aktarma Sistemine entegre edilebilecek opsiyonel bir mobil çözüm sayesinde, canlı yayınlar Windows platformuna sahip mobil cihazlar üzerinden de izlenebilmektedir. Yüksek güvenlik seviyeli ağda bulunan yayınlar mobil cihazlara uçtan-uca kriptolama ve tek yönlü veri transferi (diyot çözümü olarak da anılmaktadır) yöntemi aracılığı ile güvenli şekilde aktarılmaktadır.